Yapamazsın diyenlere aldırmadı, 8 yıldır trafikte İzle

-Taksiden detaylar

-Ayşen Şentürk ile röportaj

-Ayşen Şentürk taksiyi temizlerken detaylar

-Genel detaylar



( ESKİŞEHİR -ÖZEL) - Yıllardır elinin hamuruyla direksiyon sallıyor - İki çocuk ve 3 torun sahibi Ayşen Şentürk, Eskişehir'in ilk kadın taksi şoförü ESKİŞEHİR



- Evli, 2 çocuk ve 3 torun sahibi olan 54 yaşındaki Ayşen Şentürk, 8 yıldır Eskişehir trafiğinde şehrin ilk kadın taksi şoförü olarak direksiyon sallıyor. Eskişehir’in Odunpazarı ilçesindeki bir taksi durağında kendilerine ait olan 26 T 0262 plakasıyla taksi şoförlüğü yapan Ayşen Şentürk, 8 yıldır Eskişehir trafiğinin ilk kadın taksi şoförü olarak çalışıyor. Erkeklerin yoğunlukta olarak çalıştığı taksicilik mesleği, trafikte yaşanan uygunsuz davranışlar ve tacizler nedeniyle kadınlar tarafından neredeyse hiç tercih edilmiyor. Bu tabuyu yıkan Şentürk zaman zaman trafikte sorunlar yaşamasına rağmen taksiciliği severek yaptığını belirtiyor. Kadın olması sebebiyle trafikte diğer şoförlere kıyasla daha fazla saldırgan davranışlara maruz kaldığını aktaran Şentürk, bu tür tacizlere aldırmadığını ve sakinliğini koruyarak işini yapmaya devam ettiğini söyledi.



Yapamazsın, beceremezsin diyenleri umursamadan taksiye çıktığını ve işini severek yaptığını belirten Ayşen Şentürk, “Zorlukları da var. Kolaylığı da var diyelim. Ben severek yaptığım için zorlukları es geçiyorum. Yapamazsın edemezsin diyenler oldu ama ben bu işi başaracağımı bildiğim için severek yapıyorum. Trafikte bayan taksici olduğum için sıkıştıranlar oluyor. Yol vermek istemeyenler oluyor. Beni görüp hız yapan, yarış yapanlar oluyor. Ben onları kaale almıyorum. Severek yaptığım için onlarla ne tartışmaya giriyorum ne de davranışlarını umursuyorum. Ben kendi işime bakıyorum” dedi.

“Kadın ya da erkek her işi yapabilir” Asıl mesleği kuaförlük olan Şentürk, işinden arta kalan zamanlarda borçlarını kapatmak için eşiyle birlikte taksiye çıkıyor. Bir kadın taksici olarak trafikte diğer şoförlerden daha çok mücadele verdiğini söyleyen Şentürk, “Bu mesleğe borçlarımızın yüklü olmasından dolayı karar verdim. Eşime ben taksiciliğe başlayacağım dedim. Eşim zor bir iş olduğunu söyledi.



Ben zoru başarmayı seviyorum, bunu da başaracağım dedim. Önceden kıraathane çalıştırdım. Bayan kuaförlüğü yaptım. Meslek dalı çok olduğu için tecrübem var bazı şeylerde. O yüzden ben bu işi yaparım dedim ve yaptım. Beni engellemeye çalışanlar da oldu ama ben bu engellerin hepsini aştım. İnsan isterse her işi yapabilir. Kadınlara tek tavsiye, eşlerine destek olsunlar. Yardımcı olsunlar. Kadın-erkek diye fark etmez. Kadın ya da erkek her işi yapabilir. İnsan yeter ki önce Allah’a, sonra kendine güvensin. İşinin peşinde, ekmeğinin peşinde olanlara saygı gösterilmesini istiyorum. Çünkü o kadar saygısız insan var ki, benim müşteriye yetişeceğimi fark ettiği halde beni sıkıştırmaya çalışıyor. Trafikte erkek olsun, bayan olsun yapıyorlar. Ben bayan taksici olduğum için daha çok yapıyorlar. Diğer erkek arkadaşlarımızdan daha fazla mücadele veriyorum ben trafikte” diye konuştu.

Öte yandan bir kadın emekçi olarak tüm kadınların Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü kutlayan Ayşen Şentürk, “Çok değişik olaylar oluyor. Kimisi şok oluyor. Kimisi şaşırıyor. Kimisi çok tebrik ediyor, fotoğraf çekiliyor, sohbet ediyorlar. Bunlar tabi beni çok mutlu ediyor. İşime daha çok bağlanmamı sağlıyor. O yüzden memnunum yani. Herkesin kadınlar gününü kutluyorum ve herkesin, evde boş oturmaktansa çalışıp bir şeyler yapmalarını, evlerine ve eşlerine destek olmalarını diliyorum” ifadelerini kullandı.