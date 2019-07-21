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21 Temmuz 2019 Pazar günü yayınlandı
Yanlışlıkla kırdığı su borusunun içinden arılar çıktı, neye uğradığını şaşırdı Haberi

Yanlışlıkla kırdığı su borusunun içinden arılar çıktı, neye uğradığını şaşırdı Haberi

Kırılan borudan görüntü

Cep Telefonu Trol 

-Borunun içinden çıkan arılar
-Borunun içinde bulunan kovan ve arıların üstüne bulunması
-Röportaj

( DİYARBAKIR -ÖZEL-EK) DİYARBAKIR

- Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde bir çiftçi, tarlasını sürdüğü sırada yanlışlıkla su borusunu kırdı. Kırılan su borusunun içinden arıların çıktığını gören çiftçi, boruyu kontrol ettiğinde arı kovanı görünce neye uğradığını şaşırdı. Çınar ilçesine bağlı Taşönü köyünde tarlasını sürmeye giden bir çiftçi, uzun yıllar önce yerleştirilen ve son dönemlerde kullanılmayan su borusunu kazayla kırdı. Kırılan su borusundan arıların çıktığını gören çiftçi, borunun içine baktığında neye uğradığını şaşırdı. Arıların su borusu içinde yuvalanıp kovan yaptığını gören çiftçi, bu anları cep telefonu ile görüntüledi. Çiftçi, daha sonra içinde arı kovanının bulunduğu boruyu güvenli bir yere taşıdı.
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