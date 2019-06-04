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04 Haziran 2019 Salı günü yayınlandı
Yanlış yola giren sürücü, merdivenlerden çarşı merkezine böyle indi Haberi

Yanlış yola giren sürücü, merdivenlerden çarşı merkezine böyle indi Haberi

Olay anı

Kamera 

-Olay yerinden genel ve detay görüntüler

( BİTLİS ) BİTLİS

- Bitlis’te trafiğe kapalı olan yola yanlışlıkla giren sürücü, yolun diğer ucunda bulunan merdivenlerden aracıyla çarşıya indi. Bitlis merkezde bulunan ve Sinema Yokuşu olarak bilinen yola giren sürücü, hızını alamayınca yaklaşık 40 basamaklı merdiveni aracıyla inmek zorunda kaldı. Bir ucu normal yol, çarşı merkezine bakan kısmı ise merdiven olan yola yanlışlıkla giren sürücü, çarşı merkezine merdivenleri hızlı bir şekilde inerek girdi. O esnada olay yerinde kimsenin olmaması olası bir faciayı önlerken, kameraya yansıyan görüntünün ise kazanın ne denli tehlikeli olduğunu gözler önüne serdi.
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