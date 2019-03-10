Yanlış otobüse binen 3 yaşındaki minik yaramaz polisi alarma geçirdi...Küçük çocuğun otobüs içindeki görüntüleri ve ekiplere teslim edilmesi kamerada Haberi

-Otobüsten detay

-Amca Aydın Çöker'in röportajı



( ANTALYA -ÖZEL)- Küçük yaramazın otobüs oyunu hem korkuttu hem güldürdü- Antalya’da babaannesiyle durakta beklerken yanlış otobüse binip kaybolan 3 yaşındaki çocuk, Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi ekipleri tarafından otobüs içinde bulunarak aileye teslim edildi ANTALYA



- Antalya’da babaannesiyle durakta beklerken yanlış otobüse binerek kaybolan 3 yaşındaki çocuk, Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi ekipleri tarafından otobüs içinde bulunarak aileye teslim edildi. Kepez ilçesi Sütçüler Mahallesi’de yaşayan Edibe Çöker, 3 yaşındaki torunu Miraç Çöker’i eğlenmesi için şehiriçi yolcu otobüsüyle Masal Park’a götürdü. Burada torununu bir süre eğlendiren Edibe Çöker, daha sonra eve gitmek üzere durakta otobüs beklemeye başladı.

Duraktaki çocuklarla oynayan Miraç Çöker, babaannesine görünmeden bir anda VL13 levhalı otobüse bindi. Torunun yanında olmadığını farkeden babaanne Çöker, etrafını arasa da bir sonuç alamadı. Çöker, hemen 112 Acil Çağrı Merkezine kayıp ihbarında bulundu. Durağa gelen polis, aldığı bilgiler doğrultusunda çocuğun bir başka otobüse binip gitme ihtimaline karşın Büyükşehir Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı ile iletişime geçti. Duraktan geçen otobüslerin güvenlik kameralarını incelemeye alana ulaşım ekipleri, küçük çocuğun VL13 levhalı, Hasan Yorgancı’nın kullandığı 07 AU0087 plakalı otobüste olduğu belirledi. Otobosün içinde ağladığı için yolcuların dikkatini çeken çocuk bilgisi şoföre ulaşınca, şöför Ulaşım Dairesiyle irtibata geçerek çocuğun otobüste oldunu söyledi.



İsmini söyleyemeyen erkek çocuğun üzerinde ki giysilerinden çocuğu tarif eden şoför, çocuğun kayıp çocuk olduğu kesinleşince harekete geçen ekipler Miraç Çöker’i Lara tarafında kaptan Hasan Yorgancı’dan teslim alarak, polis merkezinde bekleyen ailesine teslim etti. "Duraktan kayboluyor" Yeğenini teslim alan Aydın Çöker, “ Dün annem öğle saatlerinde yeğenimi Masal Park’a götürmüş eğlensin diye. Geri dönüşte otobüs beklerken yeğeni çocuklarla oynarken başka otobüsüne binmiş. Bizimki de babaannesi bindi zannediyor ve otobüse oda biniyor. Sonra annem etrafına bakıyor çocuğu göremeyince durumu polise bildiriyor. Polis gelip araştırma yapınca Miraç’ın başka bir otobüse bindiğini belirliyor. Yeğenim otobüsten hiç inmemiş, inse kaybolabilirdi. Çok korkmuştu. Değişiklik olsun diye yine dışarıya çıkardık.” dedi.

"Kameralara yansıdı" Miraç Çöker’in otobüse binmesi ise saniye saniye kameralara yansıdı. Çocuğun yolcu gibi otobüse bindiği, koltuğa oturduğu ve içeride gezdiği görüldü.

Başka bir çocuğun Miraç’ı otobüs şoförü Hasan Yorgancı’ya getirmesi ve kaptanın çocuğu ulaşım dairenin mobil ekiplerin teslim etmesi anbean kaydedildi.

