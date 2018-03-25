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25 Mart 2018 Pazar günü yayınlandı
Yanlış ihbar, ekipleri teyakkuza geçirdi

Yanlış ihbar, ekipleri teyakkuza geçirdi

Olay yerine hareket eden ekipler

Trafik Kazası Harekete Geç 

-Ekiplerin olay yerinde incelemelerde bulunması
-Çaya uçan tır

( TUNCELİ ) TUNCELİ

- Tunceli'de bir tırın Pülümür Çayı’na uçtuğu yönünde ihbarda bulunulması üzerine ekipler teyakkuza geçti. Olay yerine giden ekipler, yaklaşık iki ay önce meydana gelen trafik kazasında tırın çaya uçtuğunu belirleyince geri döndü. Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde Tunceli-Pülümür karayolunun 30. kilometresinde bir tırın Pülümür Çayı’na uçtuğu yönünde 112 ekiplerine ihbarda bulunuldu. İhbar nedeniyle 112, arama kurtarma ve itfaiye ekipleri harekete geçti. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, yaptıkları incelemelerde tırın yaklaşık iki ay önce meydana gelen trafik kazasından kaldığını belirledi. Bunun üzerine olay yerine giden ekipler geri döndü
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