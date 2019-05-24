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24 Mayıs 2019 Cuma günü yayınlandı
Yankesicilik zanlısı üç kadın tutuklandı - İZMİR

Yankesicilik zanlısı üç kadın tutuklandı - İZMİR

- Başörtüsü ve güneş gözlüğü ile kılık değiştiren şüpheli kadının gelişi - Şüphelinin mağazadaki kalabalığı kullanarak alışveriş yapan bir kadına yaklaşması - Kadının cebindeki cep telefonunu fark ederek almaya çalışan şüphelinin ilk hamlede başarılı olamayınca takibini sürdürmesi - Birlikte hareket ettiği diğer kadının perdelemesiyle şüphelinin kadının cebindeki telefonu çalması - Kadınların emniyetten çıkarılması İzmir 'de yankesicilik zanlısı üç kadın tutuklandı - Zanlıların bir mağazada kadınların çantasından cep telefonu çalma görüntüleri güvenlik kamerasına yansıdıİZMİR (AA) - İzmir 'de kadınların çantalarından yankesicilik yöntemiyle cep telefonu ve cüzdan çaldıkları tespit edilerek gözaltına alınan 3 kadın tutuklandı.İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kentte meydana gelen 7 cep telefonu ve bir cüzdanın çalınması olaylarıyla ilgili şikayetler üzerine çalışma başlattı.Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, hırsızlık olaylarını yankesicilik yönetimiyle gerçekleştiren 3 kadının eşkalini belirleyerek zanlıların kimlik bilgilerini tespit etti.Güven timleriyle birlikte operasyon düzenleyen ekipler, S.D, S.T. ve G.İ'yi Güney Mahallesinde gözaltına aldı.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.Özellikle çantalı kadınları hedef alarak takip eden zanlıların, mağaza, otobüs durağı, alışveriş merkezi gibi kalabalık yerlerde değişik kılıklara girerek cep telefonu ve cüzdan çaldıkları iddia edildi.Şüphelilerin daha önce de hırsızlık suçlarından sabıkalarının bulunduğu bildirildi.
- Hırsızlık anı kameradaŞüphelilerin bir mağazada yankesicilik yöntemiyle yaptıkları hırsızlık anı da iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.Görüntülerde başörtüsü takarak kılık değiştiren şüpheli kadın, mağazadaki kalabalığı kullanarak alışveriş yapan bir başka kadına yaklaşıyor. Kadının cebindeki cep telefonunu fark ederek almaya çalışan şüpheli, ilk hamlede başarılı olamayınca takibini sürdürüyor.Birlikte hareket ettiği diğer kadının elindeki kazakla perdelediği şüphelinin, tekrar yanaştığı kadının cebindeki cep telefonunu çaldıktan sonra elindeki tişörtle güvenlik kamerasından gizlemesi de görüntülerde yer alıyor.Zanlının kapalı mekanda güneş gözlüğü takması da dikkati çekiyor.

Otobüs Durağı Güvenlik Kamerası Güneş Gözlüğü Kapalı Mekan Alışveriş Merkezi 

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