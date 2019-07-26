Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
26 Temmuz 2019 Cuma günü yayınlandı
Yankesicilik zanlısı kadın güvenlik kamerası kayıtlarından yakalandı - ANKARA Haberi

Yankesicilik zanlısı kadın güvenlik kamerası kayıtlarından yakalandı - ANKARA Haberi

- Yankesicilik zanlısı kadının pazarda ve bir mağazada güvenlik kamerası görüntüleri - Zanlının emniyetten çıkarılmasıYankesicilik zanlısı kadın güvenlik kamerası kayıtlarından yakalandı - Kadının yankesicilik yaptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdıANKARA (AA) - Ankara 'da yankesicilik zanlısı kadın güvenlik kamerası kayıtlarından yakalandı.Alınan bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, yankesicilik ihbarları üzerine teknik takip çalışması başlattı.Olayların yaşandığı bölgelerdeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, 4 yankesicilik olayını gerçekleştiren zanlının Kalecik ilçesinde yaşayan D.K. isimli kadın olduğunu tespit etti.Ekipler, D.K'nın her gün otobüsle Kalecik'ten şehir merkezine gelerek hırsızlık yaptıktan sonra döndüğünü, hedefindeki kişileri, iş yerlerinde kasalarda ödeme yapan müşterilerin cüzdanlarındaki paraya bakarak seçtiğini belirledi.Şüphelinin daha sonra hedefindeki kişilerin çevresinde dolaşarak ilk fırsatta cüzdanlarını çaldığını tespit eden ekipler, D.K'yı adresine düzenlenen operasyonla gözaltına aldı.Emniyete götürülen D.K'nın ilk ifadesinde, "Yolcuyum ben, yoldan geldim." dediği, izletilen kamera kayıtlarındaki kişinin kendisi olduğunu kabul ettiği ancak suçlamaları reddettiği öğrenildi.Zanlının 29 yankesicilik olayından kaydının bulunduğu belirtildi.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen D.K, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.D.K'nın yankesicilik yaptığı anlar güvenlik kamerası kayıtlarına da yansıdı.

Akalan Kamera Güvenlik Kamerası Hırsız Cüzdan 

İlgili Foto Galeriler
Arabası çalınmasın diye bakın ne yaptı!Arabası çalınmasın diye bakın ne yaptı!
Yetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası GörüntüleriYetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası Görüntüleri
Sosyal Medyada Bayan PaylaşımlarıSosyal Medyada Bayan Paylaşımları
Doksanlar Dizisi Kamera Arkası GörüntüleriDoksanlar Dizisi Kamera Arkası Görüntüleri
Diyarbakırda Can PazarDiyarbakırda Can Pazar
Kuzey Irakta MİT Operasyonu!Kuzey Irakta MİT Operasyonu!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı