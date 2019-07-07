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07 Temmuz 2019 Pazar günü yayınlandı
Yankesicilik zanlısı güvenlik kamerası kayıtları incelenerek yakalandı - MERSİN

Yankesicilik zanlısı güvenlik kamerası kayıtları incelenerek yakalandı - MERSİN

- Mersin Emniyet Müdürlüğü ek bina - Şüphelinin adliyeye sevkiYankesicilik zanlısı güvenlik kamerası kayıtları incelenerek yakalandı - Mersin 'de, İl Göç İdaresi Müdürlüğündeki kalabalıktan yararlanarak el çabukluğuyla 4 kişinin para ve cep telefonunu çalan zanlı tutuklandıMERSİN (AA) - Mersin 'de İl Göç İdaresi Müdürlüğünde 4 kişinin 15 bin 500 lira, 5 bin dolar ve cep telefonunu çalan yankesicilik şüphelisi, güvenlik kamerası görüntülerinden tespit edilerek yakalandı.Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Yankesicilik Dolandırıcılık Büro Amirliği'ne başvuran H.A, Göç İdaresi Müdürlüğünde sıra beklerken cep telefonunun çalındığını söyledi.

Aynı yerde A.S'nin 8 bin 500 lirasının, İ.K'nin 7 bin lirasının, M.H'nin de 5 bin dolarının çalındığını belirleyen ekipler, güvenlik kamerası kayıtlarından bir zanlının sıranın kalabalık olmasından yararlanarak el çabukluğuyla öndeki kişilerin cebinden para ve cep telefonu çaldığını tespit etti.Zanlının, çaldığı dövizin bir kısmını bozdurmak için kuyumcuya gittiği yönünde istihbarata ulaşan ekipler, 30 kuyumcu dükkanının güvenlik kamerası kayıtlarını da iki gün boyunca inceledi.İncelemelerin ardından girdiği kuyumcu dükkanı bulunarak net görüntüsü aracılığıyla kimliği tespit edilen A.A, Gaziantep'te düzenlenen operasyonla yakalanarak Mersin 'e getirildi.
Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.Polis ekipleri, M.H'nin çalınan dövizini de bularak sahibine teslim etti.

Akalan Güvenlik Kamerası Kuyumcu Dükkanı Alabalık Cep Telefonu 

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