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01 Ağustos 2019 Perşembe günü yayınlandı
Yankesicilik operasyonu - MERSİN

Yankesicilik operasyonu - MERSİN

- Zanlının adliyeye sevki - Şüphelinin dolmuşa binişi (şapkalı) Mersin 'de yankesicilik operasyonu - Toplu taşıma araçlarında el çabukluğuyla iki kişinin parasını çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandıMERSİN (AA) - Mersin 'de yankesicilik yöntemiyle toplu taşıma araçlarında yolculuk yapan iki kişinin cebinden toplam 6 bin 500 lira çaldığı iddia edilen şüpheli tutuklandı.İl Emniyet Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğine başvuran M.K. ve A.S, bindikleri toplu taşıma araçlarında ceplerindeki toplam 6 bin 500 liranın çalındığını söyledi.

Ekipler, belirlenen güzergahlardaki toplu taşıma araçlarının güvenlik kameralarını inceleyerek el çabukluğuyla paraları çalan şüphelinin S.T. olduğunu tespit etti.S.T, Adana'da düzenlenen operasyonla yakalanarak Mersin 'e getirildi.
Emniyetteki ifadesinde suçunu kabul ettiği öne sürülen zanlı, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkartılan S.T. tutuklandı.

Güzergah Toplu Taşıma Akalan Kamera 

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