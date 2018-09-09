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09 Eylül 2018 Pazar günü yayınlandı
Yankesicilik operasyonu - İSTANBUL Haberi

Yankesicilik operasyonu - İSTANBUL Haberi

- Olay anı güvenlik kamera görüntüsü İstanbul 'da yankesicilik operasyonu - Suriye uyruklu 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldıİSTANBUL (AA) - Bir mağazada yankesicilik yaptıkları iddia edilen Suriye uyruklu 2 kişi gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Güven Timleri Şube Müdürlüğü görevlilerince Fatih Ordu Caddesi'ndeki bir mağazada 4 Ağustos'ta meydana gelen yankesicilik olayına ilişkin çalışma yapıldı.Polisin güvenlik kamera kayıtlarını incelemesi sonucunda, şüpheliler Suriye uyruklu C.A.A. (36) ve E.İ. (20) adlı kadınlar mağaza içinde yakalandı.Emniyet Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adli Kontrol Akalan Kamera Irak Trol 

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