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19 Ağustos 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Yankesicilik operasyonu - İSTANBUL

Yankesicilik operasyonu - İSTANBUL

- İstanbul 'da yankesicilik operasyonu - Olay anına dair güvenlik kamerası görüntüleri - Zanlıların adliyeye sevk edilmeleri İstanbul 'da yankesicilik operasyonu - Başakşehir'de, bir kişiye döviz bozdurma bahanesiyle yaklaşan ve paralarına bakarken el çabukluğuyla yankesicilik yaptığı öne sürülen 5 kişi yakalandı.İSTANBUL (AA) - Başakşehir'de bir kişinin parasını yankesicilik suretiyle çaldıkları iddia edilen yabancı uyruklu 5 kişi yakalandı.Polise başvuran H.H. 5 Ağustos'ta Başakşehir'deki bir alışveriş merkezine televizyon almak için gittiğini, yanına biri hamile 3 kişinin geldiğini hiç Türk parası görmediklerini ve 50 dolarlarını 200 lira karşılığında bozdurmak istediklerini anlattı.Şüphelilerden birinin banknotlara bakmak bahanesiyle bel çatasındaki paraları izin almadan aldığını o esnada yanına farklı bir kişinin gelip adres sorduğunu, tekrar yanındaki kişilere döndüğünde şüphelilerin parayı kendisine uzatıp ayrıldıklarını söyledi.

Şüpheliler yanından ayrıldıktan sonra parasını sayan H.H. 14 bin lirasından 7 bin lirasının çalındığını farkedince durumu polise bildirdi.Şikayet üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, alışveriş merkezinin güvenlik kamerası görüntülerini inceledi.Şüphelilerin kimliğini tespit eden polis, 6 Ağustos'ta Sarıyer Kilyos Caddesi üzerinde İran uyruklu Soghra B, Majıd E, Jalal Y, Masoumeh V. ve Mansoor F'yi yakaladı.Şüpheliler 7 bin lirayı H.H'ye teslim etti.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Televizyon Alışveriş Adli Kontrol Güvenlik Kamerası Alışveriş Merkezi 

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