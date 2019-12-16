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16 Aralık 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Yankesicilik anı güvenlik kamerasında

Yankesicilik anı güvenlik kamerasında

Şüphelinin adliyeye getirilmesi

Akalan Güvenlik Kamerası Alabalık Hırsız Cep Telefonu 

-Güvenlik kamerası
-Detay görüntüler

( GAZİANTEP )- Yankesicilik yapan şüpheli yakalandı GAZİANTEP

- Gaziantep’te yankesicilik suretiyle hırsızlık yapan şüpheli yakalandı. Olay, Şahinbey ilçesi Tekstilkent Mahallesi’nde 15 gün önce meydana geldi. İddiaya göre, bir iş yerinde kalabalıktan faydalanan şüpheli, bir kişinin cep telefonunu yankesicilik suretiyle çaldı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin peşine düştü. Kimliği belirlenen şüpheli, yapılan çalışmalar sonucunda yakalanarak gözaltına alındı. Yankesicilik şüphelisi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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