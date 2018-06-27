Yanık izleri nedeniyle dışlanan küçük kız tedavi olmak istiyor (2) - İDLİB İzle
- Abbas ailesinin yaşadığı yol üstünde kurulan çadır - Yangında vücudunun büyük bölümü yanan 7 yaşındaki İlham, annesi ve kardeşi - Yangın sebebiyle 7 yaşındaki İlham'ın yüzünde ve ellerinde oluşan yanıklar - İlham'ın engelli babası Zahir Abbas ile röportaj Suriye'de barındığı çadırda çıkan yangında vücudunun büyük bölümü yanan küçük İlham, dışlanmadan okula gidebilmeyi, oyun oynayabilmeyi istiyor.7 yaşındaki İlham, Beşşar Esed rejiminin saldırıları nedeniyle ailesiyle İdlib 'in güney kırsalındaki evlerini terk etmek zorunda kaldı.Abbas ailesi, Türkiye sınırı yakınında bir çadır kente sığındı. Ancak çadırlarında çıkan yangında İlham'ın vücudunun büyük bölümü zarar gördü.Arkadaşlarının İlham'ı görüşünden ötürü dışlaması üzerine, Abbas ailesi yol üstünde bir çadırda yalnız yaşamaya başladı. İlham, AA muhabirine, en büyük hayalinin tedavi olarak eski yüzüne kavuşup arkadaşlarıyla okula gidebilmek olduğunu söyledi.
İlham'ın annesi Rehef Abbas da, mutfakta yemek yapmak için kullandıkları gaz ocağından kaynaklanan yangında İlham'ın yüzünde, ellerinde ve bacaklarında yanıklar oluştuğunu ifade etti. İlham'ın engelli babası Zahir Abbas da "Kızımın üzülmesine dayanamadığım için akrabalarımın ve ailemin yaşadığı kampı bıraktım ve onlardan uzak beni ve kimsenin tanımadığı bir kampta yerleştim." dedi. Abbas, "İlham'ın diğer çocukları görünce psikolojik sorunları oluştu. Okula gittiklerini görünce 'Ben de gitmek istiyorum.' diyor. İnşallah onun tedavisini Türkiye’de yapabiliriz. Tek dileğim Türkiye’de tedavi görmesi. Bu benim için bütün dünyadan önemli." ifadelerini kullandı.