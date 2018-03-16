Yanık hastaları şehir hastanesinde şifa buluyor - ADANA
- Hastaneden detay - Yanık Merkezi Genel Cerrahi Uzmanı Doktor Demir'in konuşması - Adana Şehir Hastanesi Yanık Merkezi, yurt içi ve yurt dışından gelen ve ağır derecede yanığı bulunan insanlara şifa dağıtıyor - Sağlık Bakanlığının onayıyla eğitim kliniği de olan merkezde, farklı illerden gelen doktor ve yardımcı sağlık personeline eğitim veriliyorADANA (AA) - İSMİHAN ÖZGÜVEN - Adana Şehir Hastanesi Yanık Merkezinde yurt içi ve yurt dışından gelen ağır derecedeki yanık vakaları tedavi ediliyor. Adana Şehir Hastanesi Yanık Merkezi Sorumlusu Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Mete Demir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yanık merkezinin müdahale ettiği olaylar itibarıyla önem arz ettiğini söyledi.
Merkezlerinde aylık 450 civarında poliklinik hizmeti verdiklerini ifade eden Demir, bünyelerinde 18'i servis, 9'u da yoğun bakım olmak üzere toplam 27 yatak bulunduğunu aktardı.Demir, 18 Eylül 2017'de açılan merkezin o günden bu yana yüzde 100 doluluk oranıyla çalıştığını anlatarak, şöyle devam etti:"Suriye savaşı ve göçü nedeniyle yatak doluluk oranımız çok yüksek, boş yatağımız yok. Aylık yoğun bakımda 13, servislerimizde 35 hasta yatışımız oluyor. Yanık Merkezinde ilk dört ayda bin 800 civarında poliklinik hizmeti yapıldı, yoğun bakımda da 60 civarı hasta yattı, 130 da servis hastası tedavi ettik. Türkiye'nin en büyük yatak servisine sahip yanık merkeziyiz. Yatak sayımız fazla ve odalarımız tek kişilik."Merkezlerinde servis hastalarının yüzde 75'ini çocukların oluşturduğunu dile getiren Demir, bunun da çoğunun sıcak su, çay gibi sıvı yanıkları olduğunu kaydetti. Demir, yanıkla ilgili çok yanlış uygulamaların söz konusu olabildiğini, bu tür durumlarda yanan bölgenin su altında bir süre bekletilmesi ve daha sonra vakit kaybetmeden en yakın yanık merkezine gidilmesi gerektiğini söyledi.
- Yoğun bakım hastaları Suriye'denYoğun bakım hastalarının genellikle Suriye'den geldiğini belirten Demir, 9 yataklı yoğun bakım ünitelerindeki hasta grubunun yüzde 50'sinin çocuk, diğerlerinin ise yetişkin erkekler olduğunu aktardı.Yoğun bakımdaki hastaların genellikle alev yanıkları nedeniyle tedavi altında bulunduğunu dile getiren Demir, Suriye'nin yanı sıra kimi zaman Irak'tan da hasta kabul ettiklerini bildirdi.Demir, Adana Şehir Hastanesi Yanık Merkezinin Sağlık Bakanlığının onayıyla eğitim kliniği de olduğunu anımsatarak, merkezlerinde başka illerden gelen doktor ve yardımcı sağlık personeline eğitim verdiklerini de kaydetti.