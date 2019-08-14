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14 Ağustos 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Yangının tahribatı gündüz ortaya çıktı Haberi

Yangının tahribatı gündüz ortaya çıktı Haberi

Yanan ormanın içinden detay görüntüler

İş Makinesi Batın Gün Işığı Orman Yangını Helikopter 

-Çalışan iş makinelerindan görüntüler
-Muhabir Kadir Arslan'ın olayı anlattığı görüntü
-Arşiv Görüntüler

( ESKİŞEHİR )- Eskişehir’de kontrol altına alınan orman yangının zararı gün ışığı ile ortaya çıktı ESKİŞEHİR

- Eskişehir’in Seyitgazi ilçesinde meydana gelen orman yangınında soğutma çalışmaları devam ederken, yangında meydana gelen tahribatın büyük olması ise gün ışığı ile birlikte ortaya çıktı. Eskişehir’in Seyitgai ilçesine bağlı Yapıldak Mahallesi’ndeki İni Dağı’nda bilinmeyen bir sebepten dolayı dün öğlen saat 03.00 sularında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Yangını söndürme çalışmalarında 2 helikopter, 16 arazöz, 7 iş makinesi ve 240 işçi ve köylü görev yaparken, yangında yüzlerce ağaç kül oldu. Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü ile çevre belediyelerden itfaiye ekipleri, karaçam ormanında etkili olan alevleri kontrol altına almak için çalışma başlattı. Yaklaşık 16 saat süren ve 30 hektarlık alanda etkili olan yangın, kontrol altına alındı. Alanda soğutma çalışmaları sürüyor. Tahribat gün ağarınca ortaya çıktı Gece saatlerinde devam eden yangın, sabaha karşı kontrol altına alındı. Sabah saatleri itibari ile soğutma çalışmalarına başlanıldı. Yangının kontrol altına alınması sonrasında meydana gelen tahribatta ortaya çıktı. Yer yer ağaçlardan duman çıkarken, bir çok canlıda yangından kaçamayarak telef oldu. Bunun yanı sıra, ekipler yeni bir yangının başlamaması için önlemlerini alırken, soğutma çalışmalarına hızla devam ediyor. Çevrede bulunan köylü halkı da sabah saatlerine kadar olay yerinden ayrılmadı. Yanan yaklaşık 30 hektarlık alanın karadan ve havadan görüntülerinde yanının ne kadar etkili olduğu ise gözler önüne geliyor. Drone ile çekilen görüntülerde yangının gece boyu ne kadar bir alanı kül ettiği görülüyor.
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