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12 Ağustos 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Yangının çıktığı binada mahsur kalan 2 yavru kediyi itfaiye kurtardı

Yangının çıktığı binada mahsur kalan 2 yavru kediyi itfaiye kurtardı

Dumanların binayı sarması

Çatı Katı Polis İtfaiye Eri Yavru Kedi Yangına Müdahale 

-İtfaiyenin yangına müdahalesi
-Yavru kedilerin yangından kurtarılması
-Detay görüntü

( İSTANBUL - ÖZEL)- Ümraniye'de 7 kişinin kaldığı evde yangın çıktı İSTANBUL

- Ümraniye’de yabancı uyruklu 7 kişinin kaldığı bir dairede yangın çıktı. İtfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında ölen ya da yaralanan olmadı. Dumanlar arasında mahsur kalan 2 yavru kedi itfaiye erleri tarafından kurtarıldı. Olay, Ümraniye Esenkent mahallesi Gülhan sokakta dün 15.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, yabancı uyruklu 7 kişinin kaldığı bir apartmanın çatı katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede rüzgarın etkisiyle büyürken, tüm binayı yoğun duman kapladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına tazyikli su ile müdahale etti. Yangın, yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alınırken yangında şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. Yavru kediler kurtarıldı İtfaiye ekipleri, binanın içinde bulunan 2 yavru kediyi fark etti. Kediler bir itfaiye eri tarafından koliye konularak binadan dışarı çıkarıldı.Yanan daire ise kullanılamaz hale geldi. “Tek tesellimiz can kaybının olmaması” Esenkent Mahallesi muhtarı İsmet Taş, yangının çıkış anını görmediğini söyleyerek, “Afganistan uyruklu vatandaşlar burada ikamet ediyorlar. Neden çıktığını bilmiyorum. Ya tüp yakmışlardır ya da bilmiyorum. Tek tesellimiz can kaybının olmaması” dedi.
(GE-EY-
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