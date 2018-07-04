Yangını yaşayan iş güvenliği uzmanı o anları anlattı Haberi

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( İSTANBUL - HD)- Hadımköy'deki fabrika yangını hakkında iş güvenliği uzmanında açıklama- Uzman Güneysu: "Yangın çıktığı sırada içeride yüzlerce personel vardı" İSTANBUL



- Hadımköy'deki 3 katlı iplik fabrikasında çıkan yangın sırasında yan taraftaki fabrikada saha denetimi yapan İş Güvenliği Uzmanı Alim Gören Güneysu yaşananları anlattı. Güneysu, “Yangın çıktığı sırada içeride yüzlerce personel vardı. Tahliye edildi. İlk tahliyeyi ben yaptım. Alarmlar çaldığı esnada saha ziyaretimizi yapıyorduk” dedi.

Hadımköy Atatürk Sanayi Sitesi'ndeki 3 katlı iplik fabrikasında yangın çıktığı sırasında yan taraftaki fabrikada saha denetimi yapan İş Güvenliği Uzmanı Alim Gören Güneysu yaşananları anlattı. Yangının çatıdan başladığı söyleyen Güneysu, alarmların çalmasıyla birlikte tahliye çalışmasına başladıklarını söyledi.



Yangın sırasında fabrikada yüzlerce çalışanın olduğunu belirten Güneysu, dumandan etkilenenler olduğunu fakat can kaybı olmadığını söyledi.



"Yangın çıktığı sırada içeride yüzlerce personel vardı" İş Güvenliği Uzmanı Alim Gören Güneysu, “Bugün bizim saha denetimi günümüzde firmada gezerken alarmlar çaldı. Yan binanın çatısında yangın çıktığı öğrendik. Hızlı bir şekilde çalışanlarımız tahliye etti. İtfaiye ihbarını ben yaptım. İlk başta iki tane itfaiye geldi. İkinci ihbardan sonra gerekli sayıda itfaiye geldi. Şuan itibariyle bir sıkıntı yok. Yangın çıktığı sırada içeride yüzlerce personel vardı. Tahliye edildi. İlk tahliyeyi ben yaptım. Alarmlar çaldığı esnada saha ziyaretimizi yapıyorduk. Yangın çıktığını çatı katında olduğunu söylediler bizde acil bir şekilde binayı tahliye ettik. Tekstil firması, tekstil olunca çabucak alev alıyor. Bizim binamız da plastik firması ve sıçrama ihtimali vardı. Can kaybı yok. Dumandan etkilenenler vardı. Onlara müdahale edildi” ifadelerini kullandı. İş yeri sahiplerinden Musa Eryılmaz ise basın mensuplarının sorularını yanıtlamadı. Öte yangın, yangını haber alan bazı fabrika çalışanlarının yakınları olay yerinde gözyaşlarına boğuldu. (ÖY-

