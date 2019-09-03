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03 Eylül 2019 Salı günü yayınlandı
Yangını söndürmek isterken tüp patladı, ağır yaralandı İzle

Yangını söndürmek isterken tüp patladı, ağır yaralandı İzle

Gercüş Devlet hastanesine getirilen ağır yaralı

İlk Müdahale Ağır Yaralı Sağlık Ekipleri Tüp Patladı Yangına Müdahale 

-hastane açil girişi görüntüsü
-112 ambulans görüntüsü
-Batmana sevk edilirken Ambulansa bindirilmesi
-Görüntü detayı

( BATMAN ) BATMAN

- Batman’ın Hasankeyf ilçesine bağlı Tepebaşı köyünde çıkan yangını söndürmeye çalışan vatandaş, piknik tüpün patlamasıyla ağır yaralandı. Olay Hasankeyf ilçesine bağlı Tepe başı köyünde meydana geldi. Edinen bilgilere göre arı kovanların içinde yangın çıktığını fark eden Osman Uçar (45) adlı vatandaş yangını söndürmek için arı kovanlarının yanına geldi. Uçar, yangına müdahale ederken piknik tüpünün patlamasıyla ağır yaralandı. Patlamanın sesiyle olay yerine gelen vatandaşlar 112 acil sağlık ekiplerine haber verdi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Gercüş devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Uçar, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Batman Bölge Hastanesi'ne sevk edildi. Yangın, çevredekilerin yardımı ile söndürülürken olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.
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