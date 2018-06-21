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21 Haziran 2018 Perşembe günü yayınlandı
Yangını imamın cübbesiyle söndürdü Haberi

Yangını imamın cübbesiyle söndürdü Haberi

Yıldırım Düşen Camiden Görüntüler

Sağanak Yağmur Cami İmamı Cami Minaresi 

-Durabey Köyü Muhtarı Remzi Yıldız'ın Konuşması
-Yangına Müdahale Eden İzzet Yıldız'ın Konuşması

( KÜTAHYA ) KÜTAHYA

- Kütahya’nın Domaniç ilçesinde cami minaresine düşen yıldırımın sebep olduğu yangın, cami cemaati tarafından imamın cübbesiyle söndürdü. Edinilen bilgiye göre gök gürültülü sağanak yağmurla birlikte çakmaya başlayan yıldırımlardan biri, öğle namazının ardından Durabey Köyü Camisinin minaresine düştü. Köy halkı öğle namazından çıktıktan 10 dakika sonra köylü gök gürültüsüyle sokağa fırladı. Bu arada cami imamının 'cami yanıyor' diye bağırmasının ardından cemaatten İzzet Yıldız içeri girdiğinde dolap içerisinde elektrik panosunun alev aldığını gördü. Yıldız, elektrik çarpar korkusuyla su sıkamadığı yangının üstüne imamın cübbesiyle müdahale ederek yangını söndürdü. Olayın duyulması üzerine kısa sürede camiye gelen Domaniç Belediye İtfaiyesi yangının büyümemesi için önlem alırken İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri de olay yerinde incelemeye başladı.

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