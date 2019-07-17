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17 Temmuz 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Yangından yaralı kurtulan kartal tedavi altına alındı

Yangından yaralı kurtulan kartal tedavi altına alındı

ormanlık alanda kartalın bulunmasından görüntü

Ormanlı Bulduk 

-kartala su verilmesinden görüntü
-kartalın doğa koruma ve milli parklar yetkililerine teslim edilmesinden görüntü

( MUĞLA ) -Orman ekipleri ormanlık alanda soğutma çalışmaları sırasında yaralı buldukları Kartal'ı kurtardı. MUĞLA

- Muğla'nın Dalaman ilçesinde başlayan ardından Fethiye’ye sıçrayan ve yaklaşık 350 hektar alanın zarar gördüğü yangından yaralı kurtulan Kartal tedavi altına alındı. Dalaman ilçesine bağlı Karacaağaç Mahallesi’nde ormanlık alanda soğutma çalışmalarını sürdüren Dalaman Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, yangının çıktığı Kovanlık tepe mevkisinde yaralı halde Kartal buldu. Dalaman Orman İşletme Müdür Yardımcısı Yusuf Çelik ve ekibi soğutma çalışmaları sırasında yerde hareketsiz yatan kartalı fark etti. Ekipler bitkin haldeki yaralı kartala su verdi. Kartal, yangın alanından kurtarıldı. Yaralı Kartal, Köyceğiz Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği ekiplerine teslim edildi. Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine teslim edilen kartalın Gökova Hayvan Hastanesi’de tedavi altına alındığı öğrenildi.
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