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20 Kasım 2018 Salı günü yayınlandı
Yangından son anda kurtuldular - DÜZCE

Yangından son anda kurtuldular - DÜZCE

- Yığılca ilçesi Tuğrul köyü muhtarı Hidayet Erkan'ın konuşması - Olay yerinden genel ve detay görüntüler Yangından son anda kurtuldular - Düzce 'de köy muhtarının evinin kullanılamaz hale geldiği yangında 5 kişilik aile kendi imkanlarıyla dışarı çıktıDÜZCE (AA) - Düzce 'de tek katlı ahşap evde çıkan yangından 5 kişilik aile son anda kurtuldu.Alınan bilgiye göre, Yığılca ilçesi Tuğrul köyü muhtarı Hidayet Erkan'a ait tek katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Muhtar Erkan ile eşi ve 3 çocuğu, kendi imkanlarıyla dışarı çıktı.Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen Yığılca Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yaklaşık 2 saatlik müdahalenin ardından yangını kontrol altına aldı.Yangın nedeniyle ev kullanılamaz hale geldi.Hidayet Erkan, gazetecilere yaptığı açıklamada, yangının sabah saatlerinde meydana geldiğini söyledi.

Yangının elektrik kontağından çıktığının değerlendirildiğini aktaran Erkan, "Yatıyorduk. Uyandığımızda her tarafı ateş sarmıştı. Hemen dışarı çıktık. İtfaiye geldi, yangını söndürdü." diye konuştu.

Ahşap Ev Köy Muhtarı Şili Elektrik Kontağı Trol 

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