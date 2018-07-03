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03 Temmuz 2018 Salı günü yayınlandı
Yangından dönen itfaiye, karpuz yüklü tırı yanmaktan kurtardı

Yangından dönen itfaiye, karpuz yüklü tırı yanmaktan kurtardı

-olay yerinde itfaiye ekiplerinin köpükle müdahale görüntüleri

( ISPARTA )- Isparta'da lastiği alev alan tır, tesadüfen yoldan geçen itfaiyenin müdahalesiyle yanmaktan son anda kurtarıldı ISPARTA

Sparta Tır Yangını 


- Isparta’da yangından dönen itfaiye ekiplerinin dönüş yolunda karşılaştığı lastiği alev alan tır yangını, anında müdahale ile büyümeden söndürüldü. Edinilen bilgiye göre, Isparta - Antalya Karayolu şehir merkezi girişinde seyir halinde olduğu sırada patlayan lastiği fark etmeyen 54 AAH 330 plakalı karpuz yüklü tır sürücüsü İmdat Ç., bir süre ilerledi. Sürtünmenin de etkisiyle bir süre sonra patlayan lastik alev alınca, sürücü İmdat Ç. durumu fark ederek yol kenarında durdu. Isparta şehir merkezi girişinde yaşanan olaya yapılan müdahale ise filmleri aratmadı. Bölgedeki başka bir yangın ihbarına gittikten sonra geri komuta merkezine geri dönmekte olan Isparta Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, alev alan tıra anında müdahale ederek yangının büyümesini engelledi. Yanan lastiği dışında ciddi bir hasar meydana gelmediği öğrenilen karpuz yüklü tırın, lastik değişimi sonrasında yoluna devam ettiği öğrenildi. (FK-SÇ)
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