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23 Ocak 2020 Perşembe günü yayınlandı
Yangından can pazarı...Yaşlı kadın itfaiye kıyafeti giydirilerek kurtarıldı İzle

Yangından can pazarı...Yaşlı kadın itfaiye kıyafeti giydirilerek kurtarıldı İzle

Olay yerinden detay

Yaşlı Kadın Canlı Yayın En Yaşlı Kadın Sağlık Ekipleri Elektrik Kontağı 

-İtfaiye ekiplerinin çalışması
-Dumanlardan detay
-çevredeki vatandaşların izlemesi
-cep telefonuyla çekenler
-Yaşlı kadının apartmandan indirilmesi
-Ambulansa götürülüşü
-Hastaneye sevk edilişi
-Soğutma çalışmaları

( ANTALYA ) ANTALYA

- Antalya’da evinde çıkan yangına tek başına yakalanan yaşlı kadın korku dolu anlar yaşadı. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler yaşlı kadını itfaiye kıyafeti ve kaskı giydirilerek dumanların arasından çıkardı. Yangından yara almadan kurtulan ve korktuğu gözlenen kadın, kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı. Yangın, Muratpaşa ilçesine bağlı Memurevleri Mahallesi 207. Sokak üzerinde bulunan 4 katlı apartmanın en üst katında çıktı. Edinilen bilgiye göre, kızı işte olan Ayşe Sert’in (70) yatak odasında elektrik kontağından dolayı yangın çıktı. Dumanları fark edenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarın üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Alevlere müdahale eden itfaiye ekibi yangını yarım saatlik bir çalışmanın ardından kontrol altına alırken, o sırada evde bulunan Ayşe Sert’e itfaiye erlerince, itfaiye kıyafeti ve kaskı giydirildi. Ekipler eşliğinde evden indirilen ve oldukça korktuğu gözlenen yaşlı kadın, ambulansla kontrol amaçlı Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Mahalleliyi sokağa döken yangında çevredeki bazı vatandaşlar da söndürme ve kurtarma çalışmalarını cep telefonlarıyla canlı yayınladı. Yangının elektrik kontağından çıktığı ihtimali üzerinde duran itfaiye ekipleri, kullanılamaz hale gelen evde soğutma çalışmalarını tamamladı.
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