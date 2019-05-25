Yangından battaniyeye atlayıp kurtulan anne ve kızının hastanedeki görüntüleri ortaya çıktı



- Ataşehir’de binada çıkan yangından ikinci kattan atlayarak kurtulan anne ve kızının hastanedeki görüntüleri ortaya çıktı. Küçük kızın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, annesinin sol ayağının alçıya alındığı görüldü.

Ataşehir Yenisahra mahallesi İncekaş Sokak'ta 11.00 sıralarında 4 katlı bir apartmanın ikinci katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıkmıştı. Dumanların kısa sürede yayılması üzerine Naciye Ş. isimli kadın 3 çocuğunu aşağıda battaniye açarak bekleyen vatandaşlara atmış, ardından kendisi de atlamıştı. Göztepe'de özel bir hastanede tedavi altına alınan anne Naciye Ş. ve kızının hastanedeki görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, kadının sol bacağının alçıya alındığı görüldü.

Çocukların ise sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. (GE-EY

