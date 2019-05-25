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25 Mayıs 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Yangından battaniyeye atlayıp kurtulan anne ve kızının hastanedeki görüntüleri ortaya çıktı

Yangından battaniyeye atlayıp kurtulan anne ve kızının hastanedeki görüntüleri ortaya çıktı

Yangından kurtulan anne ve kızın hastanedeki görüntüleri

( İSTANBUL - ÖZEL) İSTANBUL

Hastane 


- Ataşehir’de binada çıkan yangından ikinci kattan atlayarak kurtulan anne ve kızının hastanedeki görüntüleri ortaya çıktı. Küçük kızın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, annesinin sol ayağının alçıya alındığı görüldü.
Ataşehir Yenisahra mahallesi İncekaş Sokak'ta 11.00 sıralarında 4 katlı bir apartmanın ikinci katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıkmıştı. Dumanların kısa sürede yayılması üzerine Naciye Ş. isimli kadın 3 çocuğunu aşağıda battaniye açarak bekleyen vatandaşlara atmış, ardından kendisi de atlamıştı. Göztepe'de özel bir hastanede tedavi altına alınan anne Naciye Ş. ve kızının hastanedeki görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, kadının sol bacağının alçıya alındığı görüldü.
Çocukların ise sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. (GE-EY
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