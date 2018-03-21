Yangında zarar gören alana 7 bin zeytin fidanı - MUĞLA
- Yangında zarar gören alana 7 bin zeytin fidanı - Zeytinköy'den detaylar - Yanan alanlardan detay - Menteşe Kaymakamı Caner Yıldız'ın konuşması - Muğla Orman Bölge Müdür Yardımcısı Enver Demirci'nin konuşması - Gıda, Tarım Hayvancılık Müdürü Şakir Fırat Erkal'ın konuşması - Vatandaşlara fide ve fidan dağıtımı - Protokol üyeleri ve vatandaşların zeytin fidanı dikmesiYangında zarar gören alana 7 bin zeytin fidanı - Muğla Orman Bölge Müdür Yardımcısı Demirci: - "Bu 7 bin fidanın iki yıl bakımını da biz üstleneceğiz. İki yıl sonra zeytin fidanlarını sertifikayla yöre insanına teslim edeceğiz"MUĞLA (AA) - Muğla 'nın Menteşe ilçesinde 64 evin yanmasına, çok sayıda hayvanın telef olmasına yol açan orman yangınının ardından bölgeye 7 bin zeytin fidanı dikildi.Orman Bölge Müdürlüğü ile Gıda, Tarım Hayvancılık Müdürlüğü tarafından Zeytinköy'de vatandaşlara zeytin fidanı ve adaçayı fidesi dağıtıldı.Orman ekiplerinin çalışma yürüttüğü mahallede, Menteşe Kaymakamı Caner Yıldız, protokol üyeleri ve vatandaşlar tarafından zeytin fidanı dikildi.Kaymakam Yıldız, bölgenin yeniden ağaçlandırılması için başlatılan çalışmaların devam ettiğini söyledi.
Bölgeye zeytin fidanının yanı sıra gelir getirici türlerin de dikileceğini aktaran Yıldız, 300 dönüm alana bal ormanının kurulacağını dile getirdi.Bölge halkının en kısa sürede evlerine kavuşacağını anlatan Yıldız, "Çevre Şehircilik Müdürlüğümüz bununla ilgili çalışma yürütüyor. İlk belirlemelere göre 50 konut, 10 ahır ve 2 depo belirlendi. Bununla ilgili kesin hak sahipliği komisyonu kuruldu. Bu hafta kesin hak sahiplerini belirleyeceğiz. Daha sonra evlerin yapımına başlanacak." diye konuştu. Muğla Orman Bölge Müdür Yardımcısı Enver Demirci ise 6 Eylül 2017'de çıkan yangında zarar gören 200 hektarlık kırsal, 250 hektarlık orman alanında çalışma yürüttüklerini ifade etti. Yanan alanların tamamında gençleştirme çalışması yürüttüklerini belirten Demirci, "Bu 7 bin fidanın iki yıl bakımını da biz üstleneceğiz. İki yıl sonra zeytin fidanlarını sertifikayla yöre insanına teslim edeceğiz." dedi. Gıda, Tarım Hayvancılık Müdürü Şakir Fırat Erkal da tüm kurumların bölgeye çeşitli yardımlarda bulunduğunu söyledi.
Zeytinköy halkına 64 bin ada çayı fidesi dağıtacaklarına değinen Erkal, her fırsatta Zeytinköy halkının yanında olacaklarını kaydetti.