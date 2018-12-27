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27 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Yangında yaralanarak görme yetisini kaybeden küçük Kıymet'in annesinin feryadı yürekleri dağladı

Yangında yaralanarak görme yetisini kaybeden küçük Kıymet'in annesinin feryadı yürekleri dağladı

İstanbul Sultanbeyli ' de kiralık bir evde yaşayan Altun ailesinin hayatı, 3 yıl önce evlerinde çıkan yangınla altüst oldu.

Hastalık Hastane Akalan Sizce Kanser Hastalığı 


Yangında yaralanarak görme yetisini kaybeden ve serumla beslenen 4 Yaşındaki Kıymet'in annesinin feryadı yürekleri dağladı. Kansere yakalanan baba Arif Altun, çalışamaz duruma gelince tedavisi yarım kalan Küçük Kıymet, kendine uzanacak bir yardım eli bekliyor. Sultanbeyli Hamidiye Mahallesi Blok Sokak ' taki kiralık bir evde yaşayan Altun ailesinin hayatı,3 yıl önce çıkan yangından sonra alt üst oldu. Gözleri görmeyen 4 yaşındaki Kıymet, yangında kısmi yanıklarla yaralandı. Bir süre tedavi gören Kıymet ' in yaraları bir türlü iyileşmedi. Bu dönemde babası Arif Altun'un da kanser hastalığına yakalandı ve çalışamaz duruma geldi. Anne Gülfidan Altun ise bir yandan çaresizce hem borçlarla hem de eşi ve çocuğunun hastalıkları ile boğuşuyor. “Allah rızası için yavrumu kaldırın” Hastanede tedavi altındaki kızının başından ayrılamayan anne Gülfidan Altun, “Bakkala gidiyoruz, parasını getirin diyor. Kaç sene oldu borçları vermiyorsunuz diyor. Biz ne yapacağız bilmiyoruz. Allah rızası için bize el uzatın. Yoruldum artık. Çocuklarımla nereye gideyim. Kirada oturuyorum. Hiç kimsem yok, ne olur Allah aşkına yardım edin” şeklinde konuştu.
“Üç yıl oldu, çocuğumun gözleri görmüyor” “Yavrum gözümün önünde gidiyor. Ne yapacağımı bilmiyorum. Yavrumu kaldırın ne olur.” diyen gözü yaşlı anne Altun,“Üç yıl oldu, çocuğumun gözleri görmüyor, konuşmuyor, yemek ve mama yiyemiyor, bir şey yapamıyorum. Her yerde borçlarım var. Allah rızası için yardım edin” ifadelerini kullandı. “Elektrik, su, kira, bakkal, eczane borçlarım var” Zor günler geçirdiklerini söyleyerek yetkililerden yardım bekleyen anne Altun, “Kiradayım, eşim rahatsız, ben nereye gideyim? Her Allah ' ın günü hastanedeyim. Artık yoruldum. Allah rızası için çocuğuma yardım edin el uzatın. Durumu daha da kötüye gidiyor. Elektrik, su, kira, bakkal, eczane borçlarım var. Kimsem yok, tek Allah ' ım var” dedi.
(İA-ZA-HK-
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