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13 Kasım 2018 Salı günü yayınlandı
Yangında ölen ünlü YouTuber'ın paylaşımı içleri acıttı

Yangında ölen ünlü YouTuber'ın paylaşımı içleri acıttı

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Sosyal Medya Kız Arkadaş Ölüm Haberi 

-fotoğraf

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- İstanbul Bağcılar'da kiraladığı stüdyoda çıkan yangında kız arkadaşıyla birlikte ölen, ünlü YouTuber Emre Özkan'ın bir ay önce yaptığı paylaşım sevenlerinin adeta içini acıttı. Ünlü Youtuber Emre Özkan ve kız arkadaşı Nahide Cansu Kovancı, Bağcılar'da Özkan'ın kiraladığı stüdyoda sabaha karşı çıkan yangında hayatını kaybetti. Ölüm haberini alan sevenleri derin üzüntüye boğuldu. Yaptığı parodi şarkılarla ünlenen Özkan'ın yaklaşık bir ay önce sosyal medyada "Birileri demiş Emre Özkan öldü" paylaşımı sevenleri tarafından okununca derin acılara neden oldu. Ünlü YouTuber'ın paylaşımı altına sevenleri tarafından, "Açıklamayı görünce tüylerim ürperdi, doğrudur öldü, içim cız etti, açıklamadaki oldu gerçekten" gibi yorumlar yapıldı. Ayrıca Emre Özkan, 15 Temmuz nöbetleri esnasında "Gördü Türkiye" şarkısını seslendirmiş şarkıyla ilgili ise, "O şarkıyı babam yazdı. Tamamen içinden gelerek saf duygularıyla kalemini çalıştırdı ve bana gelip 'Bunu bestelemeni istiyorum' dedi.
Böylece biz de kendi görüşümüzü göstermiş olduk ailecek. Üstüme düşeni yaptım diyebilirim" demişti. Emre Özkan'ın seslendirdiği parça ölüm haberinden sonra tekrardan gündeme geldi.
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