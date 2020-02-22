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22 Şubat 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Yangında ölen babaanne ve torunları defnedildi

Yangında ölen babaanne ve torunları defnedildi

CENAZELERİN GETİRİLMESİ

Sarılar Cenaze Cenaze Namazı Köy Mezarlığı Gözyaşı 

-CENAZE DUALARININ EDİLMESİ
-ÖLEN ÇOCUKLARIN ABİSİNİN BABASINA SARILIP AĞLAMASI
-DUALARIN EDİLMESİ
-NAMAZIN KILINMASI
-ANNE VE DİĞER AKRABALARIN FERYATLARI DETAYLAR

( BARTIN ) BARTIN

- Bartın’ın Amasra ilçesinde çıkan yangında hayatlarını kaybeden babaanne ve 2 torunu gözyaşları arasında toprağa verildi.
Bartın’ın Amasra ilçesine bağlı Yukarısal köyünde dün akşam 3 katlı evin 2. katında çıkan yangında hayatlarını kaybeden babaanne Fatma Erkan (63) ve torunları Ali Asaf (2) ile Berat Ali (4) gözyaşları arasında defnedildi. Babaanne ve torunlarının cenazesi ilk olarak Bartın Devlet Hastanesindeki otopsilerinin ardından evlerinin önüne getirildi.
Burada yapılan duaların ardından kılınan cenaze namazının ardından cenazeler köy mezarlığına defnedildi.Cenazeye AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, Bartın Vali Vekili Abdullah Akdaş, Amasra Kaymakamı Gökhan Gürbüzerol, Bartın İl Jandarma Komutanı Albay Fahri Semiz, Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Cenazelerin köye getirildiği sırada gözyaşları sel olurken, anne Birgül ve baba Ali ayakta durmakta güçlük çekti. Ali Asaf ve Berat Ali’nin ağabeyi 13 yaşındaki ortaokul öğrencisi Yiğit babasına sarılarak gözyaşı döktü.
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