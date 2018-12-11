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11 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
Yangında ölen Atakan'dan geriye ayakkabıları kaldı - YOZGAT

Yangında ölen Atakan'dan geriye ayakkabıları kaldı - YOZGAT



: - Yangında ölen Atakan'dan geriye ayakkabıları kaldı - Yanan evin dış görüntüsü - Ölen Atakan Uslu'nun pencere önüne bırakılmış ayakkabıları - Cenazenin köye gelişi - Cenaze namazının kılınması - Tabutun mezarlığa taşınmasıYangında ölen Atakan'dan geriye ayakkabıları kaldı - Yozgat 'ta çıkan yangında dumandan zehirlenerek hayatını kaybeden 3 yaşındaki Atakan Uslu'nun cenazesi toprağa verildi - Minik çocuğun evin penceresi önünde duran ayakkabıları, görenleri duygulandırdıYOZGAT (AA) - Yozgat 'ta evde çıkan yangında dumandan zehirlenerek yaşamını yitiren 3 yaşındaki Atakan Uslu, son yolculuğuna uğurlandı.Yangında ölen Atakan Uslu'nun cenazesi, Yozgat Adli Tıp Kurumu şubesinden alınarak merkeze bağlı Yeniceköy'e getirildi.
Burada kılınan cenaze namazının ardından Uslu'nun cenazesi köy mezarlığında defnedildi.Cenaze namazına, Uslu'nun yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Öte yandan minik Atakan'ın yanan evin penceresi önünde duran ayakkabıları, görenleri duygulandırdı.Yukarı Nohutlu Mahallesi Kısakürek Caddesi'ndeki bir evde dün çıkan yangında, annesinin evde yalnız bıraktığı öne sürülen Atakan Uslu, dumandan zehirlenmişti.İtfaiye erlerince evden çıkarılarak Yozgat Şehir Hastanesine kaldırılan Uslu, buradaki müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.Annenin diğer çocuğunu almak için Atakan Uslu'yu beşiğinde uyurken bıraktığı, bu sırada soba yakınında bulunan çakmağın sıcağın etkisiyle patlaması sonucu yangının çıktığı değerlendirilmişti.

Cenaze Cenaze Namazı Köy Mezarlığı Irak 

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