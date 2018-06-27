Yangında mutfak dolabına saklanan çocuk itfaiye ekiplerince kurtarıldı - MARDİN
- İtfaiye ekiplerden detay - Yangın çıkan evden detay - Yangına müdahaleYangında mutfak dolabına saklanan çocuk itfaiye ekiplerince kurtarıldı - Artuklu ilçesinde 6 katlı binanın 3. katında çıkan yangında evde mahsur kalan ve korkudan mutfak dolabına saklanan 4 yaşındaki çocuk itfaiye ekiplerince kurtarıldı - Dumandan etkilenen 9 kişi hastaneye kaldırıldıMARDİN (AA) - Mardin 'in merkez Artuklu ilçesinde bir evde çıkan yangında, mahsur kalan ve dumandan etkilenen 4 yaşındaki çocuk itfaiye ekiplerince kurtarıldı.Alınan bilgiye göre, Nur Mahallesi'ndeki Karademir Apartmanı'nın 3. katındaki henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Yangını fark eden anne Esranur Serinkent, 1 aylık bebeği Bünyamin ile diğer çocuğu Cemre'yi evden çıkararak komşusuna bıraktı.4 yaşındaki oğlu Yusuf Serinkent'i de kurtarmak için eve döndüğünde yangının büyümesiyle içeri giremeyen anne sinir krizi geçirdi.Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri korkudan mutfak dolabına saklanan ve son anda fark ettikleri 4 yaşındaki çocuğu kurtardı.Yangın nedeniyle bina boşaltılırken, dumandan etkilenen anne ve 3 çocuğunun da bulunduğu 9 kişi hastaneye kaldırıldı.Kontrol altına alınan yangın evde maddi hasara neden oldu.Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.