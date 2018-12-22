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22 Aralık 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Yangında mahsur kalarak hayatını kaybeden minik Efe son yolculuğuna uğurlandı Haberi

Yangında mahsur kalarak hayatını kaybeden minik Efe son yolculuğuna uğurlandı Haberi

Efe'nin son yolculuğuna uğurlanması

Olay Yeri İnceleme Cenaze Cenaze Namazı 

-Cenaze namazının kılınması
-Baba Serdar Süsoy ile oğlu Oğuz Süsoy
-Cenazenin omuzlarda taşınması
-Yangından detaylar (arşiv)
-Efe'nin fotoğrafı

( TOKAT ) - Tokat’ta çıkan yangında evde mahsur kalarak hayatını kaybeden 3 yaşındaki Yağız Efe son yolculuğuna uğurlandı TOKAT

- Tokat’ta çıkan yangında evde mahsur kalarak hayatını kaybeden 3 yaşındaki Yağız Efe son yolculuğuna uğurlandı. Kale Ardı Derbent Mahallesi’nde Serdar Süsoy’un kiracı olarak kaldığı iki katlı evin üst katında çıkan yangında hayatını kaybeden Yağız Efe Süsoy’un cenazesi defnedildi. Behzat Camii'nde öğle namazını müteakiben kılınan cenaze namazına Tokat Valisi Ozan Balcı, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Hidayet Arıkan ile Yağız Efe’nin babası Serdar Süsoy, ağabeyi Oğuz Süsoy ile çok sayıda vatandaş katıldı.
Efe’nin cenazesi Aile Mezarlığında toprağa verildi.
Anne yangından bir oğlunu kurtardı, diğerini kurtaramadı İddiaya göre 3 çocuk annesi Zeynep Süsoy evin yakınında odun kırarken çıkan yangın bir anda binayı sardı. Sobadan çıktığı tahmin edilen yangında içeri koşan anne kapının girişindeki oğlu Kaan Süsoy’u (7) kurtardı. Küçük oğlunu kurtarmak için içeri tekrar giren anne Süsoy alevlerin evi kaplaması sonucu küçük çocuğunu bulamadı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından yangını söndürdü. Ekipler uzun süre evde çocuğun cansız bedenini aradı. Oturma odasında duvarın kenarında çocuğun cansız bedenine ulaşan ekipler, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından minik Efe’nin cansız bedenini evden çıkarttı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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