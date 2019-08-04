Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
04 Ağustos 2019 Pazar günü yayınlandı
Yangında mahsur kalanları polis kurtardı, 4 katlı binadaki yangına TOMA ile müdahale edildi Haberi

Yangında mahsur kalanları polis kurtardı, 4 katlı binadaki yangına TOMA ile müdahale edildi Haberi

yangına ait cep telefonu görüntüleri

Alabalık Cep Telefonu Polis Ekipleri Yükselen Yangına Müdahale 

-olay yerindeki kalabalık
-yükselen alevler ve dumanlar
-polisler
-toma ve itfaiye
-yangının söndürülmesi
-ambulans

( ŞANLIURFA )- 4 katlı binada çıkan yangına TOMA ile müdahale edildi - Yangında mahsur kalanları polis kurtardı- Siverek’te korkutan yangın ŞANLIURFA

- Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde 4 katlı bir binada çıkan yangın paniğe neden oldu. İtfaiye ekipleriyle birlikte TOMA ile müdahale edilen yangında, 2 kişi dumandan etkilenirken yangından dolayı çatıya çıkanlar, olay yerine giden polisler tarafından kurtarıldı. Edinilen bilgiye göre yangın, öğle saatlerinde Şanlıurfa’nın Siverek ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi 32. Sokakta çıktı. İddiaya göre 4 katlı bir binanın birinci katında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, evin her tarafını kaplarken yangından yükselen dumanlar üst katlarda oturanları etkiledi. Dumandan kaçmaya çalışan apartman sakinleri çatıya çıktı. Olay yerine giden polis ekipleri, apartmanın çatısına çıkan 15 kişiyi aşağı indirdi. Haber verilmesi üzerine olay yerine giden itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederken Emniyet Müdürlüğüne ait bir TOMA da bölgeye giderek yangını söndürme çalışmalarına eşlik etti. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Dumandan etkilenen 2 kişi, olay yerine giden ambulansta tedavi edildi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili incelemenin başlatıldığı öğrenildi.
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı