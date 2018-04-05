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05 Nisan 2018 Perşembe günü yayınlandı
Yangında mahsur kalan kuşları komşular kurtardı

Yangında mahsur kalan kuşları komşular kurtardı

Olay yerinden detaylar

Nadan Yangına Müdahale 

-kuşların apartman dairesinden çıkartılması
-dumandan etkilenen vatandaşlar
-itfaiye ekiplerinin çalışmaları
-sokağa dökülen vatandaşlardan detaylar
-detaylar

( İSTANBUL -ÖZEL)- Apartmanda çıkan elektrik yangını paniğe neden oldu İSTANBUL

- Maltepe’de bir apartmanda çıkan elektrik yangınını paniğe neden oldu. Dairede mahsur kalan 2 kuşu ise bina sakinleri tarafından kurtarıldı. Olay, 23.00 saatlerinde, Maltepe Fındıklı Mahallesi Evren Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, apartmanın girişinde bulunan elektrik panosunda bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Patlamanın ardından çıkan yangın nedeniyle apartman sakinleri panik yaşadı. Çevrede ki vatandaşların apartman dairelerine merdiven uzatması sayesinde apartman sakinleri evlerinden çıkartıldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Yapılan soğutma çalışmalarının ardından yangın söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmadı. “Üst Katta mahsur kalan 2 kuş komşular tarafından kurtarıldı” Öte yandan yangında üst katta bir dairede mahsur kalan 2 kuşu bir vatandaş kurtararak sahibine teslim etti. “İçerde oturuyorduk bir anda patlama oldu” Apartman sakinlerinden Adem Sofu evde otururken bir anda patlama olduğunu belirterek “Patlama sesini duydum, kapıyı açmamla birlikte panonun yandığını gördüm. Daha sonra dışarı çıktım bütün binadakilere bağırdım. İçeriden merdiven getirdik, merdiven dayadık birkaç kişiyi buradan aşağıya indirdik, birkaç kişiyi de çatıdan dolaştırarak yan binadan indirdik. Ondan 10 dakika sonra da itfaiye geldi” şeklinde konuştu.
Yangınla ilgili araştırmalar sürüyor.
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