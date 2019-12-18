Yangında mahsur kalan iş yeri çalışanını itfaiye ekipleri kurtardı - ANKARA Video
- Yangın çıkan yerdeki itfaiye araçları - Demir ızgaradan çıkan duman - İtfaiye ekiplerinin çalışması - Ambulans görüntüsü - Dumandan etkilenen iş yeri çalışanın sedye ile ambulansa götürülmesiYangında mahsur kalan iş yeri çalışanını itfaiye ekipleri kurtardı - Ankara Siteler'de bir binanın bodrum katındaki mobilya imalathanesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldüANKARA (AA) - Ankara 'nın Siteler semtindeki bir mobilya atölyesinde çıkan yangın hasara neden olurken, dumandan etkilenen bir kişi hastaneye kaldırıldı.Edinilen bilgiye göre, Taşdelen Caddesi'ndeki üç katlı bir binanın bodrum katındaki mobilya imalathanesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Yangın esnasında geceyi iş yerinde geçiren ve içeride uyuyan iş yeri çalışanı Aslan Çetinkaya, panikle uyanarak dışarı çıkmak istedi.Alevlerin iş yeri girişini sardığını gören Çetinkaya bunun üzerine zemin kattaki havalandırma boşluğundaki pencereden kaçmaya çalıştı. - Yardım çığlığını itfaiye ekipleri duyduBu sırada havalandırma boşluğunun üzerindeki demir ızgara nedeniyle mahsur kalan Çetinkaya bağırarak çevredekilerden yardım istedi.İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri havalandırma boşluğundan çıkan yoğun duman altında Çetinkaya'nın yardım çığlığını duydu.Demir ızgaraları açan ekipler dumandan etkilenen Çetinkaya'yı dışarı çıkardı.12 Acil Servis ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Çetinkaya hastaneye kaldırıldı.Ekipler yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü.
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