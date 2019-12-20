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20 Aralık 2019 Cuma günü yayınlandı
Yangında mahsur kalan hamile kadın, ip yardımıyla kurtarıldı Video

Yangında mahsur kalan hamile kadın, ip yardımıyla kurtarıldı Video

Cep telefonu görüntüleri hamile kadının kurtarılma anları

İlk Müdahale Kurtarma Operasyonu Çalışan Kadın Sağlık Ekipleri Hamile Kadın 

-Yangından görüntüler
-Olay yerinden aktüel görüntüler
-Vatandaşlarla röp
-İtfaiyenin çalışması

( İSTANBUL - ÖZEL - EK)- Mahallenin yüreğini ağzına getiren olay, saniye saniye kameraya yansıdı İSTANBUL

- Gaziosmanpaşa'da yangında mahsur kalan hamile kadın üst dairelerden komşuları tarafından uzatılan bir ip yardımı ile kurtarıldı. Mahallenin yüreklerini ağızlarına getiren o anlar işte böyle görüntülendi.Edinilen bilgilere göre olay Şemsipaşa Mahallesi Şehit Cengiz Karcıoğlu Sokakta yaşandı. 5 katlı binanın zemin katında bulunan depoda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın nedeniyle dumanlar bir anda 5 katlı apartmanı sardı. Bu sırada binanın birinci katında oturan Azerbaycan uyruklu hamile bir kadın dumandan etkilenerek cama çıktı. Çevredekilerden yardım isteyen kadın, büyük panik yaşadı. Hamile komşularının camda olduğunu gören üst katta oturan vatandaşlar ise ilginç bir yönteme başvurdu. Camdan ip sarkıtan vatandaşlar, hamile kadının ipi tutmasını sağladı. Bir süre camda yoğun dumana dayanmaya çalışan kadın, ardından ipi tutarak kendini boşluğa bıraktı. Çevre binalardaki vatandaşların çığlık çığlığa izlediği kurtarma operasyonunda hamile kadın ciddi bir yara almadan yere indirildi.Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından kadını hastaneye kaldırdı. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri kısa sürede alevleri kontrol altına aldı. Binada bulunan 2 kişi daha itfaiye ekiplerinin yardımıyla kurtarıldı.
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