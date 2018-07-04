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04 Temmuz 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Yangında mahsur kalan engelliyi itfaiye ekipleri kurtardı - DENİZLİ

Yangında mahsur kalan engelliyi itfaiye ekipleri kurtardı - DENİZLİ

- Yangında mahsur kalan engelliyi itfaiye ekipleri kurtardı - Yangından görüntüler - İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi Denizli 'de yangında mahsur kalan engelliyi itfaiye ekipleri kurtardıDENİZLİ (AA) - Denizli 'nin Merkezefendi ilçesinde yangında mahsur kalan bedensel engelli itfaiye ekiplerince kurtarıldı.Muratdede Mahallesi 230 Sokak'taki 3 katlı apartmanın çatı katındaki Ercan Özdemir'e ait evde yangın çıktı.Evde bulunan Özdemir'in yakınları yangını fark edip durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, çatı katındaki yangının başka bir daireye sıçraması üzerine burada mahsur kalan bedensel engelli Murat Erol Ağcabay'ı kurtarmak için çalışma başlattı.Ekipler Ağcabay'ın bulunduğu dairenin kapısını kırarak içeri girdi. Yara almadan kurtarılan Ağcabay bir itfaiye erinin sırtında ambulansa götürüldü.Ağcabay, tedbir amaçlı Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Çatı Katı Bedensel Engelli İtfaiye Eri Polis Ekipleri Yangına Müdahale 

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