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09 Nisan 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Yangında mahsur kalan çocuklar itfaiye kurtardı Haberi

Yangında mahsur kalan çocuklar itfaiye kurtardı Haberi

Yangından çocukların kurtarılması

Mahsur Kaldı Polis Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

-Çocukların merdiven aracıyla alınması
-Genel Görüntüler
-Aile Röp.
-Detaylar

( İSTANBUL )- Bağcılar’daki yangında mahsur kalan 4’ü çocuk 6 kişi merdiven aracıyla kurtarıldı İSTANBUL

- Bağcılar'da bir apartmanın giriş kısmındaki elektrik panolarında yangın meydana geldi. Çıkan yangın sonucunda üst katta bulunan 4’ü çocuk 6 kişi mahsur kaldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri merdiven aracıyla mahsur kalan aileyi ve çocukları kurtardı. Olay; saat 14.00 sıralarında, Bağcılar Kirazlı Mahallesi 1193 sokakta meydana geldi. İddiaya göre 4 katlı bir apartmanın girişinde bulunan elektrik panolarında yanma meydana geldi. Çıkan yangın sonucunda apartman girişi dumanla kaplanırken, üst katta bulunan 4’ü çocuk toplam 6 kişi duman dolayısıyla binada mahsur kaldı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine 112 sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, merdiven aracıyla mahsur kalan 4’ü çocuk 6 kişiyi kurtardı. 112 sağlık ekipleri tarafından ambulansta müdahalesi yapılan çocuklar, kısa bir süre sonra ailelerine teslim edildi. “Çok şükür çocuklarımız iyi” Yangında mahsur kalan minik Şevval Tunç’un babası, “Çocuklarımız çok şükür iyiler. Yangın elektrik şalterlerinden çıkmış sanırım" dedi.
Bir diğer aile üyesi ise, “Elektrik panosundan bir yangın çıktı. Çok şükür çocuklarımız iyi durumda” diye konuştu.

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