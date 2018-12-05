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05 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Yangında mahsur kalan 4 kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı - ADANA

Yangında mahsur kalan 4 kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı - ADANA

- Mahsur kalanların kurtarılması - İtfaiye ekiplerinden görüntü - Olay yeri Adana 'da yangında mahsur kalan 4 kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı - Dumandan hafif şekilde etkilenen 4 kişiye sağlık ekipleri müdahale ettiADANA (AA) - Adana 'da 3 katlı evde çıkan yangında balkonda mahsur kalan 4 kişi itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı.Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'ndeki 3 katlı evde yangın çıktığı ve yaralılar olduğu ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.Olay yerine ulaşan ekiplerin birinci katta çıkan ve üst katlara sıçrama ihtimali bulunan yangına müdahale etti.Bu sırada binada yaşayan 4 kişinin alevler nedeniyle 3. kattaki balkonda mahsur kaldığını tespit eden ekipler, alevleri kontrol altına alarak bu kişilerin bulunduğu kata çıktı.İtfaiye ekipleri daire kapısını kırarak içeri girdi ve balkonda mahsur kalan 4 kişiyi kurtardı.Dumandan etkilendiği tespit edilen 4 kişiye olay yerindeki sağlık ekipleri müdahale etti.Ekipler yaptıkları çalışmada yangının klimanın elektrik aksamından çıktığını tespit etti.

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