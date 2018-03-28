Yangında mahsur kalan 4 kişi son anda kurtarıldı

-Binadan görüntü

-Dumandan etkilenenlerden görüntü

-Sağlık ekiplerinden görüntü

-Balıklardan ve itfaiye ekiplerinden görüntü

-Yangının çıktığı odadan görüntü



( GAZİANTEP ) GAZİANTEP



- Gaziantep'te bir apartmanın 3 katında çıkan yangından mahsur kalan 4 kişi itfaiye ekipleri tarafından alevlerin arasından son anda kurtarıldı. Edinilen bilgiye göre, saat 16:30 sıralarında Şahinbey ilçesinin Kolejtepe Mahallesi Boğaziçi Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı bir binanın 3.katında bilinmeyen nedenden dolayı yangın çıktı. İkamette çıkan yangının fark edilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekiplerince evin çevresinde güvenlik önlemleri alınırken itfaiye ekipleri ise yangının çıktığı evde mahsur kalan Serkan, İklim, Remziye ve Halis Yalçın’ı kurtardı. Mahsur kalan 4 kişi, olay yerinde bulunan 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Alevler arasında kalan balıkları inceledi İtfaiye erleri, alevlerin yükseldiği evde akvaryum içerisine bulunan balıkların etkilenip etkilenmediğini kontrol etti. Alevler arasında kalan akvaryum içerisindeki balıkların zarar görmemesi sevindirdi. Alevler söndürüldü Ev içerisinde mahsur kalan 4 kişiyi kurtaran itfaiye ekipleri yaptıkları çalışmalar neticesinde alevleri kısa sürede söndürdü. Ekipler daha sonra ikamet içerisinde soğutma çalışmaları yaptı. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

