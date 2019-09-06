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06 Eylül 2019 Cuma günü yayınlandı
Yangında kurtarılan güvercinine öpüp sarıldı - EDİRNE

Yangında kurtarılan güvercinine öpüp sarıldı - EDİRNE

- Yangın çıkan binadan görüntüler - İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışmalarından görüntüler - Mahalle sakini kadının yangından kurtarılan güvercinlerine sarılarak öpmesiYangında kurtarılan güvercinine öpüp sarıldı - Edirne 'de bir kadın, yangında kafesten son anda kurtarılan güvercinlerine sarılarak öptüEDİRNE (AA) - Edirne 'nin Keşan ilçesinde bir kadın, güvercinlerinin yangında kafesten kurtarılmasının sevincini yaşadı.Yenimescit Mahallesi Zati Yörüker Caddesi'nde bir arsada at bakılan baraka ve yanındaki güvercin kafesinde, çocukların ateşle oynaması sonucu yangın çıktı.Vatandaşlar, kafesin kapısını açarak güvercinleri kurtardı.İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.Yangın sonucu baraka kullanılamaz hale geldi, kafesteki bir güvercin yavrusu telef oldu.Bu arada bir kadın, yangında kafesten son anda kurtarılan güvercinlerine sarılarak öptü.Kadın, güvercinlerinin kurtarılmasının sevincini yaşadı.

Sarılar Nadan 

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