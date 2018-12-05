Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
05 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Yangında kundaklama şüphesi - SAKARYA

Yangında kundaklama şüphesi - SAKARYA

- Güvenlik kamerası Sakarya 'daki yangında kundaklama şüphesi - Karasu ilçesinde yaklaşık 30 iş yerinin kullanılamaz hale geldiği yangına ilişkin kundaklama şüphesiyle gözaltına alınan kişi serbest bırakıldı - Olayın gerçekleşme anı güvenlik kameralarına yansıdıSAKARYA (AA) - Sakarya 'nın Karasu ilçesinde bir restoranda başlayıp çevreye yayılan yangınla ilgili gözaltına alınan şüpheli serbest bırakıldı.Alınan bilgiye göre, Karadeniz Caddesi'ndeki ahşap bir restoranda çıkan yangının kısa sürede büyüyerek çevresindeki yaklaşık 30 iş yerinin de zarar görmesiyle sonuçlanan olayla ilgili polis ekiplerinin çalışması sürüyor.Çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamerasını inceleyen polis ekipleri, olayın kundaklama olabileceği şüphesi üzerine G.K'yi gözaltına aldı.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı.Bu arada, bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde, şüphelinin iş yerlerinin olduğu yere gelmesi, bir süre dolaştıktan sonra yangının çıkması yer alıyor. Sakarya 'nın Karasu ilçesinde 2 Aralık'ta bir ahşap bir restoranda çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek, restoranın yanında bulunan "mini çarşı"daki boş ahşap dükkanlara sıçramıştı. İtfaiye ekiplerinin 4 saatlik çalışma sonucu söndürülen yangında, restoran ve 30 ahşap iş yeri kullanılamaz hale gelmişti.

Polis Kamera Güvenlik Kamerası Polis Ekipleri Irak 

İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı