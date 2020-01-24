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24 Ocak 2020 Cuma günü yayınlandı
Yangında işçilerin mobilya kurtarma telaşı

Yangında işçilerin mobilya kurtarma telaşı

İmalathanenin çatısının yanması

Kaynak Makinesi İmalathane Mobilya Yangına Müdahale 

-Çıkan yangından görüntüsü
-İşçilerin mobilyaları taşıması
-Taşımalarından görüntü
-Bir vatandaş ile röp.

( ADANA )- Adana'da mobilya imalathanesinde çatı tamiri sırasında kaynak makinesinden sıçrayan kıvılcıma yangına neden oldu- Çalışanlar mobilyaları kurtarmak için seferber oldu ADANA

- Adana'da mobilya imalathanesinde çatı tamiri sırasında kaynak makinesinden sıçrayan kıvılcımlar yüzünden yangın çıktı. Edinilen bilgiye göre, Yüreğir ilçesine bağlı Güzelevler Mahallesindeki bir mobilya imalathanesinde çatı tamiri başlatıldı. Öğleden sonra çatı tamiri devam ederken kaynak yapımı sırasında yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyünce olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler kısa sürede olay yerine gelip yangına müdahale ederken, imalathanede çalışan vatandaşlarda içerideki mobilyaları kurtarmak için seferber oldu. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürüp soğutma çalışmasına başladı.
Çalışanlar ise imalathanedeki bütün mobilyaları kurtardı. (FKE-
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