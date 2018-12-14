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14 Aralık 2018 Cuma günü yayınlandı
Yangında hayatını kaybeden Medine ve Emirhan'dan geriye bu görüntüler kaldı

Yangında hayatını kaybeden Medine ve Emirhan'dan geriye bu görüntüler kaldı

Sınıf arkadaşlarıyla şarkı söylene Emirhan (en sağdaki beyazlı)

Kahve Falı Öğretmenler Öğretmen Elektrik Kontağı 

-Medine Korkmaz'ın fal baktığı görüntüler
--ARŞİV-
-yangından görüntüler
-fotoğraf

( DÜZCE ) DÜZCE

- Düzce'de meydana gelen feci yangın sonrasında hayatını kaybeden çocuklardan geriye okulda öğretmenleri tarafından çekilen görüntüleri kaldı. Düzce’nin Yığılca İlçesi Hoşaflar Köyünde sabah saatlerinde elektrik kontağından çıkan yangında 3 çocuk feci şekilde can verirken evin camından dışarı kendini atan baba ise yaralanmıştı. Feci yangında hayatını kaybeden Medine ve Emirhan Korkmaz'dan geriye okulda öğretmenleri tarafından çekilen görüntüleri kaldı. Görüntülerde; 12 yaşındaki Medine Korkmaz'ın okulda arkadaşlarıyla birlikte baktığı kahve falını öğretmenine anlattığı anlar ve Emirhan Korkmaz'ın ise sınıf arkadaşlarıyla birlikte öğretmenleri için söylediği şarkı yer alıyor.
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