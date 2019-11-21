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21 Kasım 2019 Perşembe günü yayınlandı
Yangında hayatını kaybeden 3 kişinin cesedi evden çıkarıldı Haberi

Yangında hayatını kaybeden 3 kişinin cesedi evden çıkarıldı Haberi

Yangından detay görüntüler

Hastane Jandarma Engelli Vatandaş Kız Kardeş Avcılık 

-Cenazelerin evden çıkarılması

( BAYBURT ) BAYBURT

- Bayburt'un Maden Köyü'nde meydana gelen yangında hayatını kaybeden 2'si çocuk 1'i engelli vatandaş olmak üzere 3 kişinin cesedi evden çıkarılarak hastane morguna kaldırıldı. Bayburt'ta bir evde çıkan yangında 2 kardeş ile halaları hayatını kaybetti. Merkeze bağlı Maden Köyü'nde çobanlık yapan Rıdvan Beyaz'ın evinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerince söndürüldü. İtfaiye, sağlık, jandarma ve AFAD ekiplerinin çalışması sonucu evde Rıdvan Beyaz'ın çocukları Bekir (5) ve Ecrin (8) ile kız kardeşi Hatice Beyaz'ın (39) cansız bedenlerine ulaşıldı. Yangında yaralanan Rıdvan ile eşi Halime Beyaz ise Bayburt Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci ile Cumhuriyet Başsavcısı Mahmut Bıçakcı olay yerinde incelemelerde bulundu. Yaklaşık 4 saat süren çalışmaların ardından yangın söndürülürken hayatını kaybeden vatandaşlarda savcılık incelemesinin ardından evden çıkarılarak Bayburt Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor. Öte yandan hayatını kaybedenlerin Artvin nüfusuna kayıtlı oldukları ve cenazelerin Yusufeli ilçesinde toprağa verileceği belirtildi.
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