Yangında evleri küle döndü; kış ortasında 9 kişilik aile sokakta kaldı İzle

( ARDAHAN - ÖZEL)- Evi yanan 2’si engelli 6 çocuklu anne Cumhurbaşkanından yardım bekliyor ARDAHAN - Ardahan’ın Çıldır ilçesine bağlı Kotanlı köyünde 9 kişilik ailenin yaşadığı ev yangında küle döndü. Hayvanlarının tamamı telef olan, hiç bir eşyası ve giyeceği kalmayan ve ayrıca Ardahan’ın zorlu kış şartlarında ortada kalan aile, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan yardım bekliyor. Yangın 15 Aralık günü Çıldır ilçesine bağlı Kotanlı köyünde meydana geldi. Köyde, Oktay Kızıltaş’a ait olan ve ahırla iç içe olan ahşap evde çıkan yangın bir anda büyüdü. Sobadan dolayı çıkan yangında Oktay Kızıltaş, eşi ve özürlü kardeşi ile 2 engelli çocuğuyla birlikte diğer çocuklarını can havliyle dışarı çıkartarak, itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen AFAD, Çıldır Tabur Komutanlığı itfaiye ekipleri ile Çıldır Belediyesine ait itfaiye ekipleri, yaklaşık 2 saat süren çalışmalar sonucu yangını kontrol altına alabildi. Ekipler, alevlerin çevredeki evlere sıçramaması için yoğun çaba gösterdi. Yangında tamamen yanan ev kullanılamaz hale gelirken, soruşturma başlatıldı. Zorlu kış ayında evleri yanan Kızıltaş ailesinin yardımına komşuları koştu. Aile yaklaşık bir haftadır komşularında kalıyor. "Devletimizin varlığını hissetmek istiyoruz" Her şeyini yangında kaybettiğini ve engelli çocukları ile sokakta kaldığını söyleyen Ayşe Kızıldaş, Cumhurbaşkanına seslenerek kendilerine yardım eli uzatılmasını istedi. Ellerindeki ekmeğe varana kadar her şeyin yandığını ve hiçbir şeylerinin kalmadığını söyleyerek, "Kaz, tavuk ve büyükbaş hayvanlarımızın hepsi yangından yanarak telef oldu. 6 çocukla birlikte apaçık ortada kaldık. Cumhurbaşkanımızdan yardım bekliyoruz. Devletimizin varlığını hissetmek istiyoruz. Çok mazlum durumdayız? Devletimiz dış ülkelerde bir çok mazlum insana yardım etmiştir ve kendi insanını inşallah ortada bırakmaz. Hiçbir şeyimiz kalmadığı için komşularımızda geçici olarak kalıyoruz. Cumhurbaşkanım ellerinizden öpüyorum ve sizden yardım bekliyorum. Sakat çocuklarım var ve gördüğünüz gibi her şeyim yandı. İnşallah bizi sokakta bırakmazlar" diye konuştu.

"Yiyecek gıdalarımıza kadar her şeyimiz yandı" Köyde çiftçilik ile uğraşan ve 2’si engelli 6 çocuk babası Oktay Kızıldaş, "Hiçbir şeyimizi kurtaramadık. Yataklarımıza kadar, hayvanlarımıza kadar, yiyecek gıdalarımıza kadar her şeyimiz yandı" dedi.

Kızıltaş, "Akşam yemeği yedikten sonra televizyon seyrederken uyumuşum. O arada çocukların bir ağlama sesini duydum ve o sesle uyandım. Uyandığımda her tarafın alev altında olduğunu gördüm. Diğer odada bir sobamız vardı ve muhtemelen o sobadan kıvılcım atarak bir anda her tarafın alev altında olduğunu gördüm. Çocukları hemen dışarıya çıkardım. Daha sonra da hayvanlara doğru koştum, ama onda da başarılı olamadım. Her taraf alev altındaydı. Ne kadar müdahale etmeye çalışsam da başarılı olamadım. Bu arada 156’yı aradım, ondan sonra itfaiyeyi aradım, köy muhtarını aradım ve komşuları aradım. Yangını söndürmek için tüm birimler geldi. Kaymakamımız başta olmak üzere askerler ve söndürme ekiplerine teşekkür ediyorum. Hepsinden Allah razı olsun, ama tüm bu müdahalelere rağmen maalesef hiçbir şeyimizi kurtaramadık. Yataklarımıza kadar, hayvanlarımıza kadar, yiyecek gıdalarımıza kadar her şeyimiz yandı. Zaten yanmanın ardından evimizde göçük başladı ve ekmeğe varana kadar hiçbir şey kalmadı ve yandı. Tabi ki devletimiz büyük bir devlet, binlerce mazluma kucak açmış bir devlet ve umuyoruz ki bizi de sevindirecektir. Bu dar durumdan bizi de sevindirecektir, bu ümidimiz de vardır. Şu anda kış ayları ve soğuktan çocuklarımızın soğuk nedeniyle hastalanmasından da korkuyorum. Komşularımız sağolsun ihtiyaçlarımızı karşılamada ve barınmada yardımcı oluyorlar. Kızılay ekiplerinin de göndermiş olduğu gıda paketlerini de kullanarak idare etmeye çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

Köy Muhtarı Yolcu Karakaya ise Kızıltaş ailesinin çıkan yangında yiyecek ekmeğine varana kadar her şeyinin yandığını ve kış ortasında dışarıda kaldığını söyleyerek, "Köylülerimiz ile birlikte İtfaiye, Karakol komutanımız ve AFAD’ın yardımları ile birlikte burayı söndürdük. Ama Oktay Kızıltaş şu an çok mağdur, komşumuzun evine taşıdık ve orada duruyor. Yiyecek ekmeğine kadar yandı 8 nüfusa bakıyor 2 engelli çocuğuyla birlikte bir de sakat kardeşi var ona da bakıyor. Evinde bir tane tavuğu ve kazı kalmadı, 10 adet de büyükbaş hayvanı telef olmuş ve zor durumda. Kaymakam bey sağ olsun yardımcı olacağım dedi ama tek umudumuz bu soğuk kış aylarında evine girebilmesi" dedi.