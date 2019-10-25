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25 Ekim 2019 Cuma günü yayınlandı
Yangında evde mahsur kalan anne ve oğlu kurtarıldı - AYDIN

Yangında evde mahsur kalan anne ve oğlu kurtarıldı - AYDIN

- Yangında evde mahsur kalan anne ve oğlu - Yangından görünütler - Anne ve çocuğun kurtarılması - Muhabbet kuşuna müdahale edilmesi - Ev sahibi Yunus Beyaz ile röportajYangında evde mahsur kalan anne ve oğlu kurtarıldı - Aydın 'ın Efeler ilçesinde bir binanın dördüncü katında çıkan yangında balkonda yardım bekleyen anne ve 4 yaşındaki oğlu, itfaiyenin merdiveniyle indirildi - Dumandan etkilenen "Boncuk" isimli muhabbet kuşu, polis memurunun kalp masajına rağmen telef olduAYDIN (AA) - Aydın 'da, evde çıkan yangında mahsur kalan anne ve oğlu itfaiye ekiplerince kurtarıldı.Alınan bilgiye göre, merkez Efeler ilçesi Güzelhisar Mahallesi'ndeki 4 katlı bir binanın son katından duman çıktığını fark eden vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi.Alevlerin kısa sürede büyümesi üzerine Merve ve 4 yaşındaki oğlu Ayaz Beyazıt, balkona çıkarak çevredekilerden yardım istedi.İtfaiye çalışanlarının merdiven yardımıyla balkondan aldığı anne ve oğlu tedbir amaçlı Aydın Devlet Hastanesine kaldırıldı.İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle binada hasar oluştu.Bu arada evden çıkarılan "Boncuk" isimli muhabbet kuşu, bir polis memurunun kalp masajına rağmen telef oldu.Ev sahibi Yunus Beyazıt, gazetecilere yaptığı açıklamada, yangın esnasında iş yerinde bulunduğunu kaydetti.
Eşinin evde yangın çıktığını haber verdiğini aktaran Beyazıt, "Hızlıca eve geldim ancak itfaiye söndürmüştü. Alevler yükselince eşim, oğlumu da alarak balkona çıkıyor. Sonrasında itfaiye kurtarıyor. Çok şükür sağlık durumları iyi. Dumandan etkilenen kuşumuz ise polis arkadaşın müdahalesine rağmen telef oldu, çok üzüldük." diye konuştu.

Muhabbet Polis Memuru Kalp Masajı Memur Muhabbet Kuşu 

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