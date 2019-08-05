Yangında dumandan etkilenen bebek tedaviye alındı - KARABÜK Haberi

- İtfaiye ve sağlık ekiplerinden görüntü - Dumandan etkilenen 3,5 aylık bebeğin itfaiye ekiplerince çıkarılma görüntüsü - Apartmanda ikamet eden Neriman Ünlü ile röportajYangında dumandan etkilenen bebek tedaviye alındıKARABÜK (AA) - Karabük 'te apartmanda çıkan yangında dumandan etkilenen 3,5 aylık bebek tedavi altına alındı.Alınan bilgiye göre, Kayabaşı Mahallesi Engin Sokak'taki apartmanın birinci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Duman kısa sürede diğer dairelere de yayıldı.Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.Yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü, dairede kimsenin bulunmadığı öğrenildi.Apartmanın dördüncü katında dumandan etkilenen 3,5 aylık bebek, itfaiye ekiplerince çıkarılarak sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
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