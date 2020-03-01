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01 Mart 2020 Pazar günü yayınlandı
Yangında dumandan etkilenen anne ile çocuğu hastaneye kaldırıldı - KARABÜK

Yangında dumandan etkilenen anne ile çocuğu hastaneye kaldırıldı - KARABÜK

- İtfaiyeden görüntü - Ambulanstan görüntü - Yanan evden görüntü - İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesinden görün Karabük 'te yangında dumandan etkilenen anne ile çocuğu hastaneye kaldırıldıKARABÜK (AA) - Karabük 'te benzinle tutuşturulmaya çalışılan sobanın parlaması sonucu çıkan yangında, dumandan etkilenen anne ile oğlu hastanede tedavi altına alındı.Alınan bilgiye göre, Karabük Mahallesi Bahçelievler Caddesi'nde bulunan 3 katlı binanın ikinci katında, Melek A. (28) tutuşturamadığı sobayı benzin dökerek yakmayı denedi.Sobanın bir anda parlaması sonucu evde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Yangında evde hasar oluşurken, Melek A. ile 10 yaşındaki oğlu dumandan etkilendi.Mahalle sakinleri tarafından evden çıkarılan anne ile oğluna ilk müdahale, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapıldı.Anne ile oğlu daha sonra Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

İlk Müdahale Hastane Benzin Sağlık Ekipleri Yangına Müdahale 

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