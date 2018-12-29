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29 Aralık 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Yangında bayılan yaşlı kadını itfaiye ekipleri pencereden girerek kurtardı

Yangında bayılan yaşlı kadını itfaiye ekipleri pencereden girerek kurtardı

-Cep telefonu-

Yaşlı Kadın İlk Müdahale A Haber Kamera Sağlık Ekipleri 

-Evin içi
-Sağlık ekipleri
--Aktüel kamera-
-İtfaiye ekipleri
-Pencereden girmesi
-Çalışmalar
-Genel ve Detay

( İSTANBUL -ÖZEL) İSTANBUL

- Harbiye’de yaşlı kadın mutfakta yemek yaparken çıkan yangında dumandan etkilendi. İtfaiye ekipleri merdiven ile pencereden eve girerek yerde baygın halde yatan kadını kurtardı. Yangın, önceki gün saat 16.00 sıralarında Şişli Harbiye Valikonağı Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanda çıktı. Edinilen bilgiye göre, yaşlı kadının evinden duman çıktığını gören komşusu durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kapının kilitli olması üzerine eve merdivenle pencereden girdi. Daireye giren itfaiye ekipleri, yerde baygın halde yatan bir kadın olduğunu gördü. Bunun üzerine, sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Sağlık ekipleri yerde baygın halde yatan yaşlı kadına ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Yapılan müdahalelerin ardından yaşlı kadının hayati tehlikesinin bulunmadığı belirlendi. Dairede tek başına yaşadığı belirtilen kadının yakınlarına haber verildi.
Yaşlı kadının kesin zehirlenme sebebiyle ilgili araştırma başlatıldı.
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