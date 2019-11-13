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13 Kasım 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Yangında alevler arasında kalan yaşlı kadın balkondan atladı - ANKARA

Yangında alevler arasında kalan yaşlı kadın balkondan atladı - ANKARA

- İtfaiye ekiplerinin yangını soğutma çalışması - Yangının çıktığı evden yükselen dumanlar - Apartman sakinlerinin dışarıda beklemesi - Dumandan etkilenen kişilere ambulansta müdahale edilmesi - Dışarıda bekleyen ambulanslar ve itfaiye araçları - Yaralıların ambulansla hastaneye götürülmesiYangında alevler arasında kalan yaşlı kadın balkondan atladı - Ankara 'da sabaha karşı bir apartman dairesinde çıkan yangında alevler arasında kalan kadın, balkondan atlayarak kurtuldu - Yaşlı kadının evde bulunan kızı ve iki torunu da içeriye giren itfaiye ekiplerince kurtarıldı - Yoğun dumandan etkilenen başka dairedeki yatalak yaşlı bir kadın ise ilk yardım ekiplerince sedye yardımıyla çıkarıldıANKARA (AA) - Ankara 'nın Çankaya ilçesinde sabaha karşı bir apartman dairesinde çıkan yangında 2'si çocuk, 5 kişi dumandan etkilendi.Alınan bilgiye göre, Balgat Ziya Bey Caddesi'ndeki 3 katlı apartmanın zemin katının altında bulunan dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Bu sırada uykuda olan ev sahibi Necla Erdal ile kızı ve iki torunu, yoğun dumandan etkilenerek uyandı.İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve 112 Acil Servis ekibi sevk edilirken, apartmanda oturan diğer vatandaşlar polis ekiplerince tahliye edildi. - Balkondan atlayarak kurtulduKısa sürede büyüyen yangında alevler arasında kalan Necla Erdal, binanın kot kısmındaki balkondan atlayarak kurtuldu. Kızı Ayşe Karabulut ile torunları Mirza Mustafa ve Miray da içeriye giren itfaiye ekiplerince kurtarıldı.Yangın sırasında yoğun dumandan etkilenen üst kattaki dairede oturan yatalak hasta Fatma Terzi de sağlık ekiplerince sedye yardımıyla dışarı çıkarıldı.Dumandan etkilenen 2'si çocuk 5 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.İtfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınan yangın kısa sürede söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Yaşlı Kadın İlk Müdahale Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri Yükselen 

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